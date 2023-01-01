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Авантюра на двоих (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Пожилая владелица успешной семейной компании София Бондарь много лет назад совершила ошибку — прогнала девушку, беременную от ее старшего сына. На пороге смерти женщина мечтает об одном — увидеть пропавшего внука и извиниться за свой поступок. Марина, внучка Софии Ивановны, во что бы то ни стало хочет помочь любимой бабушке, но пока безуспешно. Однажды в церкви судьба сталкивает Марину с Сашей Пушкиным — карточным шулером, постоянно попадающим в передряги. Времени в обрез, ведь бабушка вот-вот покинет этот мир, и девушка решается на ложь во благо — Саша притворится потерянным внуком, а Марина заплатит ему. Герои заключают сделку, но происходит чудо — София Ивановна резко идет на поправку, и теперь Саша останется в семье, ведь правда не должна выйти наружу...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Пелихов
- Актриса
Клавдия
Дрозд
- Актёр
Андрей
Фединчик
- Актриса
Елена
Хохлаткина
- Актриса
Наталия
Денисенко
- Актриса
Ольга
Мор�озова
- Актёр
Константин
Корецкий
- Актёр
Глеб
Михайличенко
- Актриса
Ирина
Рождественская
- Актёр
Александр
Давыдов
- ИТАктёр
Иван
Тартынский
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- ЮВСценарист
Юлия
Васильева
- Сценарист
Филипп
Маркович
- ЕПСценарист
Елена
Писларий
- Продюсер
Татьяна
Гнедаш
- Продюсер
Дарья
Орешкевич
- Продюсер
Сергей
Ухин
- ИГПродюсер
Илона
Гребенюк
- Оператор
Роман
Нижник
- Композитор
Алексей
Петрожицкий