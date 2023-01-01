Биография

Николай Пелихов — украинский режиссер. Родился 25 января 1991 года. Николай начал увлекаться съемками еще в середине 2010-х годов — кинодеятель снимал собственные проекты в компании друзей. Помимо режиссуры в биографии Пелихова есть и журналистский опыт — в 2014 году он работал в газете «Жизнь», принадлежащей компании News Media. Также молодой человек увлекается цифровой и пленочной фотографией, запечатлевает красоту природы и близких людей, преподавал в Актерской школе Валерии Ходос. В фильмографии Николая Пелихова несколько значимых работ. Среди них особенно выделяются проекты «#ЯЖЕБАТЬ», «Козырное место», «Ментовские войны. Харьков» и уютная мелодрама с легким юмором «Авантюра на двоих».