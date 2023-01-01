Биография

Ирина Рождественская — украинская актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Киеве 15 января 1971 года. В 1992 году Ирина выпустилась из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого. Трудится на сцене Киевского драматического театра «Браво». Помимо работы в театре и экранных ролей, актриса снимается в рекламе, музыкальных клипах и работает диктором. Впервые на экране Ирина Рождественская появилась в криминальном сериале «Улыбка зверя» в 1998 году. Актриса не раз появлялась в эпизодах сериала «Возвращение Мухтара». В творческой биографии Ирины более 70 проектов, наиболее известные из которых: многосерийная лента «Испытание» 2019 года, мелодрама «Аквамарин» 2020 года и романтический сериал «Авантюра на двоих» 2021 года.