Биография

Глеб Михайличенко — украинский актер. Родился в Киеве 31 июля 1998 года. Будущий деятель искусств обучался профессии в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого. С 2019 года трудится на сцене Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Глеб увлекается поэзией — помимо актерского мастерства молодой человек пишет стихотворения на русском и украинском языках и делится своим творчеством с подписчиками на страницах социальных сетей. Впервые на экране Глеб Михайличенко появился в 2017 году — он исполнил эпизодическую роль в сериале «Женский доктор». Затем артист участвовал в проектах «За витриной», «Три сестры», «Хрустальные вершины», «Ангелы», «Я не верю». В романтическом сериале «Авантюра на двоих» Михайличенко сыграл Колю — ветреного, но искренне любящего свою семью парня.