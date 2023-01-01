Биография

Филипп Маркович — российский и украинский сценарист и диджей. Родился в Ленинграде в 1980 году. С 14 лет Филипп регулярно ездил в Германию учиться. Кинодеятель пишет сценарии к сериалам, телешоу, занимается музыкой, является популярным в Украине диджеем и резидентом диско-формации LOW Party, а также читает лекции для программы OK Projects «Звук». В профессиональной биографии Филиппа Марковича наиболее известны такие телевизионные проекты, как «Катина любовь», «Дворняжка Ляля», «Звук», «По праву любви», «Худшая подруга», «Авантюра на двоих» и другие полюбившиеся зрителю многосерийные картины.