Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленый фонарь»

Актёры
АктёрHal Jordan / Green Lantern
Райан РейнольдсRyan Reynolds
АктрисаCarol Ferris
Блейк ЛайвлиBlake Lively
АктёрHector Hammond
Питер СарсгаардPeter Sarsgaard
АктёрSinestro
Марк СтронгMark Strong
АктрисаDoctor Waller
Анджела БассеттAngela Bassett
АктёрHammond
Тим РоббинсTim Robbins
АктёрCarl Ferris
Джей О. СэндерсJay O. Sanders
АктёрMartin Jordan
Джон ТенниJon Tenney
АктёрAbin Sur
Темуэра МоррисонTemuera Morrison
АктёрTom Kalmaku