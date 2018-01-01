Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленый фонарь»

Режиссёры

Мартин Кэмпбелл

Martin Campbell
Режиссёр

Актёры

Райан Рейнольдс

Ryan Reynolds
АктёрHal Jordan / Green Lantern
Блейк Лайвли

Blake Lively
АктрисаCarol Ferris
Питер Сарсгаард

Peter Sarsgaard
АктёрHector Hammond
Марк Стронг

Mark Strong
АктёрSinestro
Анджела Бассетт

Angela Bassett
АктрисаDoctor Waller
Тим Роббинс

Tim Robbins
АктёрHammond
Джей О. Сэндерс

Jay O. Sanders
АктёрCarl Ferris
Джон Тенни

Jon Tenney
АктёрMartin Jordan
Темуэра Моррисон

Temuera Morrison
АктёрAbin Sur
Тайка Вайтити

Taika Waititi
АктёрTom Kalmaku

Сценаристы

Майкл Голденберг

Michael Goldenberg
Сценарист
Грег Берланти

Greg Berlanti
Сценарист
Майкл Грин

Michael Green
Сценарист
Марк Гуггенхайм

Marc Guggenheim
Сценарист

Продюсеры

Грег Берланти

Greg Berlanti
Продюсер
Дональд Де Лайн

Donald De Line
Продюсер
Херб Гейнс

Herbert W. Gains
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Эндрю Л. Джонс

Andrew L. Jones
Художник
Карл Хорнер

Carl Horner
Художник
Найла Диксон

Ngila Dickson
Художница
Энн Калджиэн

Anne Kuljian
Художница

Монтажёры

Стюарт Бейрд

Stuart Baird
Монтажёр

Операторы

Дион Биби

Dion Beebe
Оператор

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор