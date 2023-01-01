Биография

Тайка Вайтити — актер, режиссер, сценарист, комик и продюсер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Веллингтоне 16 августа 1975 года. Будущий кинодеятель окончил Университет королевы Виктории, получив степень бакалавра искусств. Во время учебы познакомился с Джемейном Клементом, с которым основал комедийный дуэт The Humourbeasts. В 2014 году на экраны вышла комедия «Реальные упыри», где Тайка Вайтити выступил режиссером, сценаристом, актером и продюсером. В последствии фильм получил спин-офф — сериал «Паранормальный Веллингтон». В 2017 году кинодеятель занял режиссерское кресло картины «Тор: Рагнарек», которую в последствии номинировали на премии «Сатурн» и MTV Music Awards. Также срежиссировал проекты «Чем мы заняты в тени», «Мандалорец», «Наш флаг означает Смерть», «Кролик Дждоджо» — за последнюю картину получил «Оскар» как лучший сценарист. В 2021 году появился в качестве актера в лентах «Главный герой» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет».