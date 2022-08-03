Фильм Вторжение (2019)

Продолжение знакового триллера Федора Бондарчука «Притяжение».



Спустя два года пришельцы возвращаются на Землю, чтобы завершить начатое. После того, как инопланетный корабль приземлился в московском Чертаново, жизнь Юли разделилась на «до» и «после». Ничто не имеет смысла, когда теряешь любимого человека. Его появление пробудило в девушке аномальную способность управлять водой, и теперь над Юлей ставит опыты команда ученых, а отец-генерал еще больше контролирует ее жизнь. Но все меняется, когда Землю снова атакуют извне; однако в этот раз все намного страшнее, ведь целью незваных гостей становится сама Юля. Чтобы спасти любимую девушку, из далеких галактик возвращается Харитон — тот самый, с кем ей не суждено быть вместе.



Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов в современной научно-фантастической картине об опасности информации, космоса и любви.


