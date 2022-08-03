Фильм Вторжение (2019)
О фильме
Продолжение знакового триллера Федора Бондарчука «Притяжение».
Спустя два года пришельцы возвращаются на Землю, чтобы завершить начатое. После того, как инопланетный корабль приземлился в московском Чертаново, жизнь Юли разделилась на «до» и «после». Ничто не имеет смысла, когда теряешь любимого человека. Его появление пробудило в девушке аномальную способность управлять водой, и теперь над Юлей ставит опыты команда ученых, а отец-генерал еще больше контролирует ее жизнь. Но все меняется, когда Землю снова атакуют извне; однако в этот раз все намного страшнее, ведь целью незваных гостей становится сама Юля. Чтобы спасти любимую девушку, из далеких галактик возвращается Харитон — тот самый, с кем ей не суждено быть вместе.
Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов в современной научно-фантастической картине об опасности информации, космоса и любви. Смотреть фильм «Вторжение» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink онлайн и без рекламы!
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Олег
Меньшиков
- ДКАктёр
Даниил
Кользенов
- СТАктёр
Сергей
Троев
- ИКАктёр
Игорь
Костерин
- Актриса
Екатерина
Степанова
- Актёр
Павел
Кижук
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- АПМонтажёр
Александр
Пузырёв
- Монтажёр
Егор
Тарасенко
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин