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Вторжение (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Вторжение
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Продолжение фантастического боевика Фeдора Бондарчука эксклюзивно на Wink! Спустя три года после событий «Притяжения» Юля вновь попадает в поле зрения инопланетян, которые считают ее своей угрозой. Харитон отправляется на Землю, чтобы спасти девушку от пришельцев, объявивших на нее охоту.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вторжение»