Ультиматум Борна (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.12007, The Bourne Ultimatum
Боевик, Триллер110 мин18+
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О фильме
Он хотел одного — исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил. Но его не удается сдержать даже новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он был, Джейсон Борн.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Джулия
Стайлз
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актёр
Скотт
Гленн
- ТГАктёр
Том
Гэллоп
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- СЗСценарист
Скотт
З. Бёрнс
- ДНСценарист
Джордж
Нолфи
- Сценарист
Тони
Гилрой
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АГХудожник
Алан
Гилмор
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл