Ультиматум Борна
Wink
Фильмы
Ультиматум Борна

Ультиматум Борна (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.12007, The Bourne Ultimatum
Боевик, Триллер110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Он хотел одного — исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил. Но его не удается сдержать даже новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он был, Джейсон Борн.

Страна
Испания, США, Германия, Франция
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ультиматум Борна»