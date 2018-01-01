Wink
Ультиматум Борна
Актёры и съёмочная группа фильма «Ультиматум Борна»

Режиссёры

Пол Гринграсс

Paul Greengrass
Режиссёр

Актёры

Мэтт Дэймон

Matt Damon
АктёрJason Bourne
Джулия Стайлз

Julia Stiles
АктрисаNicky Parsons
Дэвид Стрэтэйрн

David Strathairn
АктёрNoah Vosen
Джоан Аллен

Joan Allen
АктрисаPam Landy
Пэдди Консидайн

Paddy Considine
АктёрSimon Ross
Эдгар Рамирес

Edgar Ramírez
АктёрPaz (в титрах: Edgar Ramirez)
Альберт Финни

Albert Finney
АктёрDr. Albert Hirsch
Скотт Гленн

Scott Glenn
АктёрEzra Kramer
Том Гэллоп

Tom Gallop
АктёрTom Cronin
Кори Джонсон

Corey Johnson
АктёрWills

Сценаристы

Скотт З. Бёрнс

Scott Z. Burns
Сценарист
Джордж Нолфи

George Nolfi
Сценарист
Тони Гилрой

Tony Gilroy
Сценарист
Роберт Ладлэм

Robert Ludlum
Сценарист

Продюсеры

Патрик Краули

Patrick Crowley
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер
Джон Бернард

John Bernard
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Марина Бакина

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Алан Гилмор

Alan Gilmore
Художник
Энди Николсон

Andy Nicholson
Художник
Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница
Тина Джонс

Tina Jones
Художница

Монтажёры

Кристофер Раус

Christopher Rouse
Монтажёр

Операторы

Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор