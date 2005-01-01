Царство небесное (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Эпичные битвы, отважные рыцари и столкновение двух религий в масштабной исторической драме Ридли Скотта. В главных ролях — Орландо Блум и Ева Грин.



Кузнец Балиан вступает в конфликт со сводным братом и в порыве гнева случайно убивает его. Пытаясь избежать наказания, молодой человек покидает родную деревню и находит своего настоящего отца, барона Готфрида. Вместе с его свитой, юноша отправляется в Иерусалим, где барон погибает в одной из битв. Перед смертью мужчина посвящает сына в рыцари и дарит ему фамильное поместье. Это решение навсегда меняет судьбу обычного деревенского парня, ведь ему предстоит сыграть важную роль в истории Иерусалимского королевства.



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