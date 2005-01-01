Царство небесное (фильм, 2005) смотреть онлайн
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Сюжет
Эпичные битвы, отважные рыцари и столкновение двух религий в масштабной исторической драме Ридли Скотта. В главных ролях — Орландо Блум и Ева Грин.
Кузнец Балиан вступает в конфликт со сводным братом и в порыве гнева случайно убивает его. Пытаясь избежать наказания, молодой человек покидает родную деревню и находит своего настоящего отца, барона Готфрида. Вместе с его свитой, юноша отправляется в Иерусалим, где барон погибает в одной из битв. Перед смертью мужчина посвящает сына в рыцари и дарит ему фамильное поместье. Это решение навсегда меняет судьбу обычного деревенского парня, ведь ему предстоит сыграть важную роль в истории Иерусалимского королевства.
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Информация
СтранаСША, Испания
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Орландо
Блум
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ГМАктёр
Гассан
Массуд
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Эдвард
Норт�он
- Актёр
Брендан
Глисон
- АСАктёр
Александр
Сиддиг
- УМСценарист
Уильям
Монахэн
- Продюсер
Ридли
Скотт
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- БДПродюсер
Брюс
Деван
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- КБХу�дожник
Карлос
Боделон
- ИХХудожник
Иво
Хусняк
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ЛДХудожник
Луис
Джун
- СКХудожница
Соня
Клаус
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс