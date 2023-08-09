Снегурочка
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Снегурочка

Снегурочка (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.22013, Снегурочка
Драма, Мелодрама104 мин18+

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О фильме

В морозном Петербурге происходит роковая встреча двух людей с диаметрально противоположной жизнью. Алексей Нечаев — серьезный чиновник, профессор архитектуры и примерный семьянин. Однажды он знакомится со Светой — студенткой физкультурной академии, которая вдвое младше него. Мужчина в одночасье теряет от девушки голову, и это становится началом цепочки губительных событий, ставящих на кон безупречную карьеру и крепкую семью Алексея, которому теперь нужно сделать сложный выбор. Но так ли однозначен окажется этот вечный сюжет о неравном браке?

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снегурочка»