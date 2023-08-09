Снегурочка (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.22013, Снегурочка
Драма, Мелодрама104 мин18+
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О фильме
В морозном Петербурге происходит роковая встреча двух людей с диаметрально противоположной жизнью. Алексей Нечаев — серьезный чиновник, профессор архитектуры и примерный семьянин. Однажды он знакомится со Светой — студенткой физкультурной академии, которая вдвое младше него. Мужчина в одночасье теряет от девушки голову, и это становится началом цепочки губительных событий, ставящих на кон безупречную карьеру и крепкую семью Алексея, которому теперь нужно сделать сложный выбор. Но так ли однозначен окажется этот вечный сюжет о неравном браке?
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- Актёр
Евгений
Катаев
- Актриса
Алиса
Миронова
- Актриса
Ирина
Полянская
- Актёр
Даниил
Ануфриев
- Актёр
Сергей
Мардарь
- Актёр
Рудольф
Фурманов
- Актёр
Лев
Елисеев
- Актриса
Дарья
Шевелько
- Сценарист
Аркадий
Тигай
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Екатерина
Борисова
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- Оператор
Глеб
Климов