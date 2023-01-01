Биография

Ирина Полянская — актриса театра и кино. Родилась в украинском городе Бердичеве 29 мая 1967 года. Театром артистка была увлечена еще в детстве. Будучи ребенком, Ирина самостоятельно ставила спектакли и участвовала в них, а также занималась в театральной студии. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В биографии актрисы значатся работа на сценах восьми театров и множество ярких отыгранных ролей. На экране Ирина Полянская появлялась в сериалах «Белая гвардия», «Тайны следствия», «Литейный», «Чужой район», комедиях «Операция „С новым годом“», драматическом триллере «Снегурочка».