Биография

Евгений Катаев — российский актер театра и кино. Родился в Вологде 2 июля 1970 года. Путь в профессию для будущего актера начался в родном городе. Затем он обучался в Ярославском Государственном Театральном Институте. Перебравшись в Ленинград, Катаев окончил киношколу-студия КАДР при «Ленфильме». В биографии Евгения — работа в нескольких театрах, он предстает в амплуа Синей Бороды, Данилыча из ленты «Наш дорогой Александр Степанович», Валентина из проекта «День рождения Смирновой» и в других образах. На экране Евгений Катаев преимущественно появляется в сериалах: «Тайны следствия», «По ту сторону смерти», «Свои». Евгений сыграл и в популярном фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Также актер занимается дубляжом и озвучкой.