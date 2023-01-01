Биография

Алиса Миронова — актриса кино и театра. Родилась в Санкт-Петербурге 20 марта 2004 года. Молодая артистка пробует себя в различных видах искусства — балет в театре, эстрадный вокал в музыкальной школе. Другие профессиональные актерские навыки Алиса осваивает в Детском музыкальном театре «Время» им. Виктора Резникова. У девушки также есть опыт съемки в рекламе детской одежды и участия в модельном показе на Петербургской неделе моды. Любит активный отдых, занимается спортом и рукоделием. Фильмография юной Алисы Мироновой включает уже более 15 проектов. На экранах Алиса появилась в исторической драме «Григорий Р.», криминальном детективе «Шаг к счастью», в драматическом триллере «Снегурочка» и в других работах.