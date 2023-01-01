Биография

Валерий Дегтярь — российский актер кино и театра. Заслуженный артист РСФСР и Народный артист России. Родился в Ленинграде 21 октября 1955 года. Профессии Дегтярь обучился в Ленинградском Государственном институте Театра, музыки и кинематографии, после чего пришел в Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, а затем — в Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Дегтярь — преимущественно театральный актер, подаривший зрителям десятки ярких ролей со сцены: Григорий в «Борисе Годунове», Эзра Чейтер в «Аркадии», Граф Лестер в «Марии Стюарт» и другие. Также в биографии Дегтярь есть и опыт телеведущего программы «Петербург: время и место» на телеканале «Культура». Несмотря на преданность театральному искусству Андрей Дегтярь имеет более 40 ролей в кино. Зритель знает артиста как генерала Татищева из «Батальона», императора Николая II из «Григория Р.», по сериалам «Убойная сила» и «Литейный», а также по фильму «Снегурочка», где актер сыграл главную роль.