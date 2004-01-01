Превосходство Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Вторая часть шпионской франшизы о потерявшем память экс-сотруднике ЦРУ в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Мирно живущий с возлюбленной в Гоа Джейсон Борн вновь оказывается под прицелом спецслужб, которые пытаются повесить на него убийства, недавно совершенные в Берлине. Пытаясь уйти от преследования, герой оказывается в России, где у него тоже имеются враги.



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