Превосходство Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.82004, The Bourne Supremacy
Боевики, Триллеры103 мин18+
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Сюжет
Вторая часть шпионской франшизы о потерявшем память экс-сотруднике ЦРУ в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Мирно живущий с возлюбленной в Гоа Джейсон Борн вновь оказывается под прицелом спецслужб, которые пытаются повесить на него убийства, недавно совершенные в Берлине. Пытаясь уйти от преследования, герой оказывается в России, где у него тоже имеются враги.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Брайан
Кокс
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ФПАктриса
Франка
Потенте
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ТГАктёр
Том
Гэллоп
- КРАктёр
Карел
Роден
- Сценарист
Тони
Гилрой
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Даг
Лайман
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АМАктёр дубляжа
Александр
Морозов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- СХХудожница
Сара
Хортон
- ПВХудожник
Питер
Венхам
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл