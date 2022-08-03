Мстители: Эра Альтрона 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Avengers: Age of Ultron
Фантастика, Приключения135 мин12+
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О фильме
Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон — искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал человечество.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время135 мин / 02:15
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Сценарист
Джосс
Уидон
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ДССценарист
Джо
Саймон
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- МРХудожник
Мэттью
Робинсон
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер