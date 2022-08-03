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Мстители: Эра Альтрона 3D

Мстители: Эра Альтрона 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Avengers: Age of Ultron
Фантастика, Приключения135 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон — искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал человечество.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители: Эра Альтрона 3D»