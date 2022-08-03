Мамы (фильм, 2012) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Трогательная комедийная драма «Мамы» — фильм-альманах 2012 года, снятый к Международному женскому дню. В проекте восемь новелл от разных режиссеров, которые объединены одной темой — любовью к матери.
Герои историй — самые разные люди: бизнесмен, застрявший в аэропорту; стеснительный школьник, который решил признаться маме в любви; мошенник, рассылающий СМС-сообщения своим жертвам; боксер-рэкетир, выбивающий деньги из должников по просьбе своего босса. Для каждого из них 8 марта становится поводом вспомнить о самом важном человеке в жизни. Небольшие кинозарисовки полны нежности, искренности и любви к женщинам.
В картине снялись звезды российского кинематографа: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Гоша Куценко и другие. Если вы любите доброе и искреннее кино без пафоса, определенно стоит смотреть фильм «Мамы». А после, конечно же, не забыть позвонить матери.
Рейтинг
- ЕАРежиссёр
Евгений
Абызов
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- АБРежиссёр
Алан
Бадоев
- Режиссёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Александр
Олешко
- ОАСценарист
Ольга
Антонова
- Сценарист
Сарик
Андреасян
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- Сценарист
Алексей
Нужный
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян