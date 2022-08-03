Мамы (фильм, 2012) смотреть онлайн

Трогательная комедийная драма «Мамы» — фильм-альманах 2012 года, снятый к Международному женскому дню. В проекте восемь новелл от разных режиссеров, которые объединены одной темой — любовью к матери.



Герои историй — самые разные люди: бизнесмен, застрявший в аэропорту; стеснительный школьник, который решил признаться маме в любви; мошенник, рассылающий СМС-сообщения своим жертвам; боксер-рэкетир, выбивающий деньги из должников по просьбе своего босса. Для каждого из них 8 марта становится поводом вспомнить о самом важном человеке в жизни. Небольшие кинозарисовки полны нежности, искренности и любви к женщинам.



В картине снялись звезды российского кинематографа: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Гоша Куценко и другие. Если вы любите доброе и искреннее кино без пафоса, определенно стоит смотреть фильм «Мамы». А после, конечно же, не забыть позвонить матери.

