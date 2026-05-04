Холоп 3
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Холоп 3

Фильм Холоп 3

2026, Холоп 3
Комедия, Приключения12+
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О фильме

Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Холоп 3»