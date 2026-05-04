Фильм Холоп 3

О фильме
Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Ольга
Дибцева
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- ССАктёр
Сергей
Соцердотский
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- Актёр
Олег
Комаров
- МБАктёр
Михаил
Бабичев
- СКАктриса
Софья
Ковалева
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Виталия
Корниенко
- СШАктёр
Степан
Шевяков
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Сценарист
Клим
Шипенко
- Сценарист
Максим
Кудымов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- СДХудожница
Сабина
Джалалова
- ИГОператор
Игорь
Гринякин