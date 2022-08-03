Идентификация Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн

Первый фильм культовой шпионской франшизы, задуманной как ответ бессмертной бондиане, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. История завязывается, когда рыболовы находят в Средиземном море раненого мужчину, который не помнит даже своего имени, но знает несколько языков и владеет боевыми искусствами. Сумеет ли он идентифицировать свою личность?

