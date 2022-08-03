Идентификация Борна (в переводе Гоблина)
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Идентификация Борна (в переводе Гоблина)

Идентификация Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.12002, The Bourne Identity
Боевик, Триллер113 мин18+

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О фильме

Первый фильм культовой шпионской франшизы, задуманной как ответ бессмертной бондиане, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. История завязывается, когда рыболовы находят в Средиземном море раненого мужчину, который не помнит даже своего имени, но знает несколько языков и владеет боевыми искусствами. Сумеет ли он идентифицировать свою личность?

Страна
США, Германия, Чехия
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идентификация Борна (в переводе Гоблина)»