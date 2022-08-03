Город воров (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.22010, The Town
Триллер, Драма119 мин18+
О фильме
Одна из самых ярких бандитских драм прошлого десятилетия с Беном Аффлеком в качестве режиссера и исполнителя главной роли стала еще мощнее и брутальнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — бостонская группа безжалостных грабителей банков и ее лидер Даг МакРэй.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актриса
Блейк
Лайвли
- ДКАктёр
Джордж
Кэрролл
- ОБАктёр
Оуэн
Бурк
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- Актёр
Крис
Купер
- Сценарист
Бен
Аффлек
- АССценарист
Аарон
Стокард
- ЧХСценарист
Чак
Хоган
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Грэм
Кинг
- ЧКПродюсер
Чай
Картер
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс