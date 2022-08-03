Город воров (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Город воров (в переводе Гоблина)

Город воров (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.22010, The Town
Триллер, Драма119 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Одна из самых ярких бандитских драм прошлого десятилетия с Беном Аффлеком в качестве режиссера и исполнителя главной роли стала еще мощнее и брутальнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — бостонская группа безжалостных грабителей банков и ее лидер Даг МакРэй.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город воров (в переводе Гоблина)»