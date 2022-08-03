Город воров (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн

Одна из самых ярких бандитских драм прошлого десятилетия с Беном Аффлеком в качестве режиссера и исполнителя главной роли стала еще мощнее и брутальнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — бостонская группа безжалостных грабителей банков и ее лидер Даг МакРэй.

