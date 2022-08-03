Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 3D
Wink
Фильмы
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 3D

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
Фантастика, Боевик131 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема…

Страна
Германия, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 3D»