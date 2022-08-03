Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
Фантастика, Боевик131 мин18+
О фильме
Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема…
СтранаГермания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Уиллоу
Шилдс
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- Сценарист
Сьюзен
Коллинз
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Продюсер
Сьюзен
Коллинз
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- КиХудожник
Курт
и Барт
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- Оператор
Джо
Уиллемс
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард