Фильмы
Гоголь. Вий
Актёры и съёмочная группа фильма «Гоголь. Вий»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гоголь. Вий»

Режиссёры

Егор Баранов

Режиссёр

Актёры

Александр Петров

АктёрНиколай Гоголь
Евгений Стычкин

АктёрБинх
Таисия Вилкова

АктрисаЕлизавета Андреевна Данишевская
Артём Ткаченко

АктёрАлексей Данишевский
Сергей Бадюк

АктёрВакула
Ян Цапник

АктёрБомгарт
Алексей Вертков

АктёрХома Брут
Марта Кесслер

АктрисаВасилина
Юлия Франц

АктрисаОксана
Ксения Разина

АктрисаУльяна

Сценаристы

Алексей Чупов

Сценарист
Наташа Меркулова

Сценарист
Николай Гоголь

Сценарист

Продюсеры

Александр Цекало

Продюсер
Артур Джанибекян

Продюсер
Валерий Федорович

Продюсер
Евгений Никишов

Продюсер

Художники

Виктория Игумнова

Художница

Монтажёры

Александр Иванов

Монтажёр

Операторы

Сергей Трофимов

Оператор

Композиторы

Райан Оттер

Композитор