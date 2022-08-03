Продолжение приключений петербургского писаря-детектива в Диканьке. У Николая Васильевича Гоголя опять полно работы. В поселке орудует серийный маньяк по прозвищу Всадник, убивающий девушек исключительно по праздникам. Не дремлет и древнее зло, воплощенное в монстре-душегубе по имени Вий.

