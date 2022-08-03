Фильм Гоголь. Вий (2018)
9.62018, Гоголь. Вий
Детектив, Фэнтези95 мин18+
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О фильме
Продолжение приключений петербургского писаря-детектива в Диканьке. У Николая Васильевича Гоголя опять полно работы. В поселке орудует серийный маньяк по прозвищу Всадник, убивающий девушек исключительно по праздникам. Не дремлет и древнее зло, воплощенное в монстре-душегубе по имени Вий.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актриса
Юлия
Франц
- КРАктриса
Ксения
Разина
- АЧСценарист
Алексей
Чупов
- НМСценарист
Наташа
Меркулова
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- Продюсер
Александр
Цекало
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- Художница
Виктория
Игумнова
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РОКомпозитор
Райан
Оттер