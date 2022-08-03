Гоголь. Вий
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Гоголь. Вий

Фильм Гоголь. Вий (2018)

9.62018, Гоголь. Вий
Детектив, Фэнтези95 мин18+

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О фильме

Продолжение приключений петербургского писаря-детектива в Диканьке. У Николая Васильевича Гоголя опять полно работы. В поселке орудует серийный маньяк по прозвищу Всадник, убивающий девушек исключительно по праздникам. Не дремлет и древнее зло, воплощенное в монстре-душегубе по имени Вий.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гоголь. Вий»