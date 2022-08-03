Гнев титанов (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.22012, Wrath of the Titans
Фэнтези, Приключения95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сиквелл "Битвы Титанов". Спустя десять лет после победы над Кракеном Персей ведeт скромную жизнь деревенского рыбака и в одиночку воспитывает сына Элея. Его навещает отец Зевс и рассказывает ему, что люди перестали верить в богов, из-за чего их сила ослабла.
СтранаИспания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ДБАктёр
Джон
Белл
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- БКСценарист
Беверли
Кросс
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- ГБСценарист
Грег
Берланти
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Кевин
Де Ла Ной
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете