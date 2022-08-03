Сиквелл "Битвы Титанов". Спустя десять лет после победы над Кракеном Персей ведeт скромную жизнь деревенского рыбака и в одиночку воспитывает сына Элея. Его навещает отец Зевс и рассказывает ему, что люди перестали верить в богов, из-за чего их сила ослабла.

