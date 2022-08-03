Гнев титанов
Wink
Фильмы
Гнев титанов

Гнев титанов (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.22012, Wrath of the Titans
Фэнтези, Приключения95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сиквелл "Битвы Титанов". Спустя десять лет после победы над Кракеном Персей ведeт скромную жизнь деревенского рыбака и в одиночку воспитывает сына Элея. Его навещает отец Зевс и рассказывает ему, что люди перестали верить в богов, из-за чего их сила ослабла.

Страна
Испания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнев титанов»