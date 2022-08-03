Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2
Wink
Детям
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2
9.52011, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
Фэнтези, Семейный125 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещe никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2»