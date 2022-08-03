Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещe никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом.

