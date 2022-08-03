Джек – покоритель великанов (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческое фэнтези «Джек — покоритель великанов» 2013 года берет историю из знакомой с детства сказки и раздувает ее до масштабов битвы миров.
Сын фермера Джек — не избранный воин, а обычный парень, который по глупости запускает катастрофу. Стебель проросшего волшебного боба поднимается к небесам, открывая прямой путь в мир великанов и одновременно с этим унося наверх принцессу Изабель. Вместе с отрядом доблестных рыцарей Джек отправляется на поиски девушки туда, где людей воспринимают как еду. Но если люди могут подняться к великанам, что мешает великанам спуститься к людям? Правильно: ни-че-го. Вот только в земном королевстве этому вряд ли обрадуются.
Ценителям бодрых и зрелищных фэнтези-приключений фильм «Джек — покоритель великанов» точно придется по вкусу. Здесь не очень много лирики и романтических моментов, а ставка делается на темп — штурмы, погони и битвы.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
