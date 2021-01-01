Дом Gucci (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Патриция Реджани — девушка из семьи скромного достатка, не имеющей ничего общего с аристократией. На вечеринке она знакомится с наследником модной империи Маурицио Гуччи и становится сначала его девушкой, а затем женой. Постепенно эксцентричная светская львица оказывает огромное влияние на дом Гуччи — то подталкивает мужа к возвращению в семейный бизнес, то конфликтует из-за торговцев поддельных сумок. Но череда интриг, предательств и необдуманных действий вынуждают Патрицию заказать убийство…



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