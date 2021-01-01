Дом Gucci (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Патриция Реджани — девушка из семьи скромного достатка, не имеющей ничего общего с аристократией. На вечеринке она знакомится с наследником модной империи Маурицио Гуччи и становится сначала его девушкой, а затем женой. Постепенно эксцентричная светская львица оказывает огромное влияние на дом Гуччи — то подталкивает мужа к возвращению в семейный бизнес, то конфликтует из-за торговцев поддельных сумок. Но череда интриг, предательств и необдуманных действий вынуждают Патрицию заказать убийство…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актриса
Леди
Гага
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Алексия
Мюррэй
- Актёр
Винсент
Риотта
- Актёр
Гаэтано
Бруно
- Сценарист
Роберто
Бентивенья
- Сценарист
Бекки
Джонстон
- Сценарист
Сара
Гэй Форден
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- Оператор
Дариуш
Вольски
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс