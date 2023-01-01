Биография

Бекки Джонстон — американский сценарист, актриса, режиссер и продюсер. Номинант на пермию «Оскар». Кинодеятельница училась в государственной школе в Саут-Хейвене, а в 1973 году окончила среднюю школу изящных искусств Интерлохена в Мичигане. Пробовала свои силы в качестве актрисы, снявшись в драме «Рожденные в огне». Также засветилась в документальном фильме «Жан-Мишель Баскья: Лучезарное дитя». С 1986 года Бекки Джонстон активно пишет сценарии для кинокартин. С тех пор ее фильмография пополнилась проектами «Дом Gucci», «Семь лет в Тибете», «Повелитель приливов», «Под вишневой луной», «Артур Ньюман».