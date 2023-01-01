Биография

Джаред Лето — актер, композитор, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар». Родился в Боссьер Сити 26 декабря 1971 года. Мать актера и музыканта состояла в движении хиппи, поэтому Джаред с детства был окружен художниками и прочими деятелями искусства. В юности подрабатывал посудомойщиком и швейцаром, учился в Филадельфии, Нью-Йорке, Вашингтоне. В 1992 году переехал в Лос-Анджелес и сосредоточился на карьере в кино. В 1998-м основал музыкальную группу Thirty Seconds to Mars, с которой записал пять студийных альбомов. Фильмография Джареда Лето насчитывает более 50 ролей. Его первой работой стал сериал «Лагерь Уайлдер», а сегодня актера можно встретить в картинах «Дом Gucci», «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте», «Александр», «Глава 27», «Не сработало».