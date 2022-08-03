Глава 27
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Глава 27

Глава 27 (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

6.72006, Chapter 27
Драма, Биография80 мин18+

О фильме

Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон Леннон выходит из его нью-йоркских апартаментов «Дакота», где он проживает со своей женой Йоко Оно. Марк Чэпман нажимает на курок и выпускает в рок-идола пять пуль подряд. Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нормального, женатого человека убить легенду музыки и лидера молодежи 60-х?

Страна
США, Канада
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глава 27»