Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон Леннон выходит из его нью-йоркских апартаментов «Дакота», где он проживает со своей женой Йоко Оно. Марк Чэпман нажимает на курок и выпускает в рок-идола пять пуль подряд. Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нормального, женатого человека убить легенду музыки и лидера молодежи 60-х?

