Глава 27 (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
6.72006, Chapter 27
Драма, Биография80 мин18+
О фильме
Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон Леннон выходит из его нью-йоркских апартаментов «Дакота», где он проживает со своей женой Йоко Оно. Марк Чэпман нажимает на курок и выпускает в рок-идола пять пуль подряд. Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нормального, женатого человека убить легенду музыки и лидера молодежи 60-х?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актёр
Джаред
Лето
- Актриса
Линдси
Лохан
- МЛАктёр
Марк
Линдсэй Чэпман
- Актёр
Джуда
Фридландер
- БОАктёр
Брайан
О’Нилл
- АСАктёр
Адам
Скаримболо
- МТАктриса
Марико
Такаи
- ВВАктёр
Виктор
Верхак
- МСАктёр
Майкл
Сироу
- ЧКАктёр
Чак
Купер
- УЭАктриса
Урсула
Эбботт
- ДДСценарист
Джек
Джонс
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- ЭКХудожница
Эни
Крэбтри
- ТРОператор
Том
Ричмонд
- ЭМКомпозитор
Энтони
Маринелли