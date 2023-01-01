Биография

Винсент Риотта — актер, сценарист и режиссер. Родился в Лондоне 3 января 1959 года. Вырос в семье итальянских эмигрантов, поэтому свободно владеет сицилийским языком. Актерскому ремеслу учился в Королевской академии драматического искусства. Играл в театрах Великобритании, был задействован в постановках «Трамвай желания», «Аббатство». Сегодня фильмография Винсента Риотты насчитывает более 120 работ. Его можно встретить в картинах «Дом Gucci», «Темный рыцарь», «Гонка», «Тар», «Ответный удар», «Дзен», «Девять», «Ракетчик».