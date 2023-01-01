Биография

Сара Гэй Форден — журналист и писатель. Свою карьеру начала в еженедельной газете Gaithersburg Gazette. Получила степень магистра в Школе перспективных международных исследований, а после уехала работать в Италию. Была корреспондентом, освещала новости популярных брендов высокой моды. Сегодня журналист работает в агентстве Bloomberg News. В 2001 году Сара Гэй Форден выпустила мемуары, основанные на истории семьи Гуччи. Спустя 20 лет режиссер Ридли Скотт снял на их основе биографическую картину «Дом Gucci» с Адамом Драйвером в роли наследника модной империи.