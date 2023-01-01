Биография

Гаэтано Бруно — итальянский актер. Родился в Палермо 26 июля 1973 года. Окончил актерскую школу, а с 2000 по 2008 годы постоянно состоял в театральной труппе под руководством режиссера Эммы Данте. Играл в постановке оперы Уильяма Шекспира «Буря». Сегодня Гаэтано Бруно активно снимается в кино, а его фильмография насчитывает более 30 работ. Актера можно встретить в картинах «Дом Gucci», «Последствия любви», «Фарго», «Не убей», «Клан Корлеоне», «1992», «Двойной час», «Семья», «Сделано в Италии», «Похищение Караваджо».