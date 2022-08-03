Дитя человеческое (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.02006, Children of Men
Фантастика104 мин18+
2027 год, над человечеством нависла угроза полного вымирания. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Лишенный иллюзий бюрократ встает на защиту «последней надежды человечества» — беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей…
СтранаЯпония, США, Великобритания
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Альфонсо
Куарон
- Актёр
Клайв
Оуэн
- КЭАктриса
Клэр-Хоуп
Эшити
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Пэм
Феррис
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Питер
Муллан
- Сценарист
Альфонсо
Куарон
- МФСценарист
Марк
Фергус
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭНПродюсер
Эрик
Ньюман
- ХШПродюсер
Хилари
Шор
- Продюсер
Иэн
Смит
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ГФХудожник
Гари
Фриман
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- Монтажёр
Альфонсо
Куарон
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ДТКомпозитор
Джон
Тэвенер