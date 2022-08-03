Дитя человеческое (фильм, 2006) смотреть онлайн

2027 год, над человечеством нависла угроза полного вымирания. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Лишенный иллюзий бюрократ встает на защиту «последней надежды человечества» — беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей…

