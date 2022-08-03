Дитя человеческое (фильм, 2006) смотреть онлайн

Дитя человеческое
8.02006, Children of Men
Фантастика104 мин18+

2027 год, над человечеством нависла угроза полного вымирания. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Лишенный иллюзий бюрократ встает на защиту «последней надежды человечества» — беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей…

Страна
Япония, США, Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

