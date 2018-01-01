Wink
Детям
Дети шпионов
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов»

Режиссёры

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Режиссёр

Актёры

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

Antonio Banderas
АктёрGregorio Cortez
Карла Гуджино

Карла Гуджино

Carla Gugino
АктрисаIngrid Cortez
Алекса ПенаВега

Алекса ПенаВега

Alexa PenaVega
АктрисаCarmen Cortez (в титрах: Alexa Vega)
Дэрил Сабара

Дэрил Сабара

Daryl Sabara
АктёрJuni Cortez
Алан Камминг

Алан Камминг

Alan Cumming
АктёрFegan Floop
Тони Шэлуб

Тони Шэлуб

Tony Shalhoub
АктёрAlexander Minion
Тери Хэтчер

Тери Хэтчер

Teri Hatcher
АктрисаMs. Gradenko
Чич Марин

Чич Марин

Cheech Marin
АктёрFelix Gumm
Роберт Патрик

Роберт Патрик

Robert Patrick
АктёрMr. Lisp
Дэнни Трехо

Дэнни Трехо

Danny Trejo
АктёрMachete

Сценаристы

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Сценарист

Продюсеры

Элизабет Авеллан

Элизабет Авеллан

Elizabeth Avellan
Продюсер
Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Продюсер
Кэри Грэнат

Кэри Грэнат

Cary Granat
Продюсер
Билл Скотт

Билл Скотт

Bill Scott
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Татьяна Весёлкина

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Дебора Эвертон

Дебора Эвертон

Deborah Everton
Художница

Монтажёры

Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Монтажёр

Операторы

Гильермо Наварро

Гильермо Наварро

Guillermo Navarro
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор
Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор
Гарри Грегсон-Уильямс

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор
Лос Лобос

Лос Лобос

Los Lobos
Композитор