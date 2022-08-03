Дети шпионов (фильм, 2001) смотреть онлайн
Что случится, если семейная пара секретных агентов окажется в ловушке, а мир придется спасать их отпрыскам? В фильме «Дети шпионов» обычные подростки становятся героями невероятного приключения.
Кармен и Джуни Кортесы узнают, что их родители — бывшие элитные секретные агенты. Более того, предки попали в плен к коварному злодею. Брат и сестра не привыкли к опасностям, но родителей надо спасать, да и гены берут свое… Вооружившись всевозможными шпионскими гаджетами, сиблинги отправляются на миссию, чтобы вызволить маму и папу. Их ждет череда хитроумных ловушек и неожиданных врагов, но смелость и находчивость юных героев решат судьбу захватывающей операции.
Фильм «Дети шпионов» — приключение с юмором и семейными ценностями, в котором дети творят невозможное. Этот шпионский аттракцион увлечет с первых кадров и не отпустит до финальной сцены.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Дэрил
Сабара
- Актёр
Алан
Камминг
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- БСПродюсер
Билл
Скотт
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- ЛЛКомпозитор
Лос
Лобос