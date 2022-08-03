Дети шпионов (фильм, 2001) смотреть онлайн

Дети шпионов
Дети шпионов

Дети шпионов (фильм, 2001)

8.92001, Spy Kids
Фантастика, Семейный84 мин6+

О фильме

Что случится, если семейная пара секретных агентов окажется в ловушке, а мир придется спасать их отпрыскам? В фильме «Дети шпионов» обычные подростки становятся героями невероятного приключения.

Кармен и Джуни Кортесы узнают, что их родители — бывшие элитные секретные агенты. Более того, предки попали в плен к коварному злодею. Брат и сестра не привыкли к опасностям, но родителей надо спасать, да и гены берут свое… Вооружившись всевозможными шпионскими гаджетами, сиблинги отправляются на миссию, чтобы вызволить маму и папу. Их ждет череда хитроумных ловушек и неожиданных врагов, но смелость и находчивость юных героев решат судьбу захватывающей операции.

Фильм «Дети шпионов» — приключение с юмором и семейными ценностями, в котором дети творят невозможное. Этот шпионский аттракцион увлечет с первых кадров и не отпустит до финальной сцены.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

