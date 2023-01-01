Биография

Дэрил Сабара — американский актер кино, продюсер. Родился в Калифорнии, США, 14 июня 1992 года. У Дэрила Сабары есть брат-близнец Эван. Но сниматься в кино в детстве начал только Дэрил. Первая роль была в год в эпизоде сериала «Мерфи Браун». Будучи в школе, Дэрил очень любил танцевать, поступил в балетную школу, выступал на сцене с танцевальной группой. Небольшие роли у мальчика были в сериалах «Друзья», «Город пришельцев», «Уилл и Грейс». Мировую известность Дэрилу Сабара в девять лет принесла главная роль Джуни Кортеса в комедийном приключенческом боевике «Дети шпионов». Фильм был на первом месте по кассовым сборам в США. Через год на экраны вышло продолжение блокбастера «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд». Еще через год — третья часть «Дети шпионов 3: Игра окончена». Дэрил снимался с Сальмой Хайек, Элайджей Вуд, Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне. Фильм стал самым кассовым в трилогии. Параллельно с франшизой о шпионах Дэрил снимался в других проектах: в детективе «Доктор Хаус» с Хью Лори, в фильме «Полярный экспресс» с Томом Хэнксом, в комедии «Самый лучший папа» с Робином Уильямсом, в готическом сериале «Гримм» и других. Дэрил Сабара озвучивал и мультфильмы: «Генератор Рекс», «Скуби-Ду!», «Бэтмен», «Отцы и дети», «Гетто», «Великий Человек-паук», «Гравити Фолз», «Команда “Мстители”», «Бен 10» и другие.