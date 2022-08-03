Чемпионы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Спортивный киноальманах от режиссера Дмитрия Дюжева. Фильм рассказывает пять реальных историй преодоления во имя победы. Чемпион Зимних Олимпийских игр 1976 года биатлонист Николай Круглов-старший ради тренировок сына продает свою золотую медаль. Фигуристка Елена Бережная возвращается на лед после страшной травмы и расставания с партнером. Сноубордистка Екатерина Илюхина пытается избавиться от прозвища «королева тренировок». Хоккеист Илья Ковальчук наперекор всему добивается статуса легенды. А конькобежка Светлана Журова, вопреки сопротивлению окружающих, едет на Олимпиаду в 34 года. Пять спортивных драм в одной ждут вас во время просмотра фильма «Чемпионы» в видеосервисе Wink.

