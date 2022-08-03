Чемпионы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Чемпионы HD
Спортивный, Драма94 мин18+
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О фильме
Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АВРежиссёр
Алексей
Вакулов
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Режиссёр
Дмитрий
Дюжев
- ЭНРежиссёр
Эмиль
Никогосян
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Константин
Крюков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Андрей
Смоляков
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Роза
Хайруллина
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- АМСценарист
Александр
Маркин
- ЭНСценарист
Эмиль
Никогосян
- Сценарист
Павел
Руминов
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АСМонтажёр
Александр
Слюсарев
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ЕЕОператор
Евгений
Ермоленко
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ДККомпозитор
Дмитрий
Козинец
- АОКомпозитор
Александр
Осипов