Человек из стали
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из стали»

Режиссёры

Зак Снайдер

Зак Снайдер

Zack Snyder
Режиссёр

Актёры

Генри Кавилл

Генри Кавилл

Henry Cavill
АктёрClark Kent / Kal-El
Эми Адамс

Эми Адамс

Amy Adams
АктрисаLois Lane
Майкл Шеннон

Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрGeneral Zod
Рассел Кроу

Рассел Кроу

Russell Crowe
АктёрJor-El
Дайан Лэйн

Дайан Лэйн

Diane Lane
АктрисаMartha Kent
Кевин Костнер

Кевин Костнер

Kevin Costner
АктёрJonathan Kent
Антье Трауэ

Антье Трауэ

Antje Traue
АктрисаFaora-Ul
Лоренс Фишбёрн

Лоренс Фишбёрн

Laurence Fishburne
АктёрPerry White
Кристофер Мелони

Кристофер Мелони

Christopher Meloni
АктёрColonel Nathan Hardy
Гарри Дж. Ленникс

Гарри Дж. Ленникс

Harry J. Lennix
АктёрGeneral Swanwick

Сценаристы

Джерри Сигел

Джерри Сигел

Jerry Siegel
Сценарист
Джо Шустер

Джо Шустер

Joe Shuster
Сценарист
Дэвид С. Гойер

Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Сценарист
Кристофер Нолан

Кристофер Нолан

Christopher Nolan
Сценарист

Продюсеры

Кристофер Нолан

Кристофер Нолан

Christopher Nolan
Продюсер
Чарльз Ровен

Чарльз Ровен

Charles Roven
Продюсер
Дебора Снайдер

Дебора Снайдер

Deborah Snyder
Продюсер
Эмма Томас

Эмма Томас

Emma Thomas
Продюсер
Уэсли Коллер

Уэсли Коллер

Wesley Coller
Продюсер
Джон Питерс

Джон Питерс

Jon Peters
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса дубляжа

Художники

Виржини Бурден

Виржини Бурден

Virginie Bourdin
Художница
Ким Синклер

Ким Синклер

Kim Sinclair
Художник
Джеймс Эчесон

Джеймс Эчесон

James Acheson
Художник
Майкл Уилкинсон

Майкл Уилкинсон

Michael Wilkinson
Художник
Энн Калджиэн

Энн Калджиэн

Anne Kuljian
Художница

Монтажёры

Дэвид Бреннер

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр

Операторы

Амир М. Мокри

Амир М. Мокри

Amir M. Mokri
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор