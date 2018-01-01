Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из стали»

WinkФильмыЧеловек из сталиАктёры и съёмочная группа фильма «Человек из стали»
Режиссёры
Актёры
АктёрClark Kent / Kal-El
Генри КавиллHenry Cavill
АктрисаLois Lane
Эми АдамсAmy Adams
АктёрGeneral Zod
Майкл ШеннонMichael Shannon
АктёрJor-El
Рассел КроуRussell Crowe
АктрисаMartha Kent
Дайан ЛэйнDiane Lane
АктёрJonathan Kent
Кевин КостнерKevin Costner
АктрисаFaora-Ul
Антье ТрауэAntje Traue
АктёрPerry White
Лоренс ФишбёрнLaurence Fishburne
АктёрColonel Nathan Hardy
Кристофер МелониChristopher Meloni
АктёрGeneral Swanwick