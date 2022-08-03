Человек из стали (фильм, 2013) смотреть онлайн

Человек из стали
2013, Man of Steel
Фантастика, Боевик, 137 мин, 12+

О фильме

Кларк Кент или Кал-Эл — молодой человек, который много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить?

Страна
США, Великобритания, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

