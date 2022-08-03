Человек из стали (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.32013, Man of Steel
Фантастика, Боевик137 мин12+
О фильме
Кларк Кент или Кал-Эл — молодой человек, который много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить?
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Антье
Трауэ
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Кристофер
Мелони
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- ДСПродюсер
Дебора
Снайдер
- Продюсер
Эмма
Томас
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- ДППродюсер
Джон
Питерс
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВБХудожница
Виржини
Бурден
- КСХудожник
Ким
Синклер
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер