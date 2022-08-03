Человек из стали (фильм, 2013) смотреть онлайн

Кларк Кент или Кал-Эл — молодой человек, который много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить?

