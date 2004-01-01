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Авиатор

Авиатор (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Aviator
Драмы163 мин12+

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О фильме

Получив от отца небольшую фабрику, Говард Хьюз превратил ее в гигантское, фантастически прибыльное предприятие. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, и он установил рекорд скоростных полетов.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
163 мин / 02:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Авиатор»