Авиатор (фильм, 2004) смотреть онлайн

Получив от отца небольшую фабрику, Говард Хьюз превратил ее в гигантское, фантастически прибыльное предприятие. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, и он установил рекорд скоростных полетов.



Авиатор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.