Авиатор (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, The Aviator
Драмы163 мин12+
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О фильме
Получив от отца небольшую фабрику, Говард Хьюз превратил ее в гигантское, фантастически прибыльное предприятие. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, и он установил рекорд скоростных полетов.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрамы
КачествоSD
Время163 мин / 02:43
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Алан
Алда
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Алек
Болдуин
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актёр
Адам
Скотт
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- Продюсер
Чарльз
Эванс мл.
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Майкл
Манн
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- КПХудожник
Клод
Паре
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- Композитор
Говард
Шор