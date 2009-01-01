Журов. Серия 1
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Журов (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.02009, Журов. Серия 1
Детектив18+

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О сериале

Журов - незадачливый, но очень опытный сыщик. Он везде разъезжает на своей старенькой «Победе», один воспитывает дочь, любит выпить и имеет весьма смутные амурные отношения со своей коллегой. Все это не мешает ему виртуозно раскрывать самые сложные и запутанные дела, за которые, кроме него, больше никто не рискует браться.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Журов»