Журов (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Журов - незадачливый, но очень опытный сыщик. Он везде разъезжает на своей старенькой «Победе», один воспитывает дочь, любит выпить и имеет весьма смутные амурные отношения со своей коллегой. Все это не мешает ему виртуозно раскрывать самые сложные и запутанные дела, за которые, кроме него, больше никто не рискует браться.



