Журов (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
9.02009, Журов. Серия 8
Детектив18+
О сериале
Журов - незадачливый, но очень опытный сыщик. Он везде разъезжает на своей старенькой «Победе», один воспитывает дочь, любит выпить и имеет весьма смутные амурные отношения со своей коллегой. Все это не мешает ему виртуозно раскрывать самые сложные и запутанные дела, за которые, кроме него, больше никто не рискует браться.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ИМРежиссёр
Илья
Макаров
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Светлана
Иванова
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ОДАктриса
Ольга
Дроздова
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ИБАктриса
Ирина
Баринова
- Актёр
Никита
Емшанов
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- ИМСценарист
Илья
Макаров
- МБСценарист
Михаил
Бартенев
- ААСценарист
Александр
Архипов
- РГСценарист
Рамат
Ганеев
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- АБХудожник
Алексей
Баринов
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- НЧХудожница
Наталья
Чабоненко
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ВПОператор
Вадим
Потеев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный