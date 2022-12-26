Журов. Серия 8
Журов (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02009, Журов. Серия 8
Детектив18+

Журов - незадачливый, но очень опытный сыщик. Он везде разъезжает на своей старенькой «Победе», один воспитывает дочь, любит выпить и имеет весьма смутные амурные отношения со своей коллегой. Все это не мешает ему виртуозно раскрывать самые сложные и запутанные дела, за которые, кроме него, больше никто не рискует браться.

Россия
Детектив
51 мин / 00:51

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

