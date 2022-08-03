Женский доктор. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Женский доктор
2-й сезон
4-я серия
9.22013, Женский доктор. Сезон 2. Серия 4
Мелодрама16+

Женский доктор (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Роман Широков — врач-ординатор родильного дома областной клинической больницы. Роман — талантливый врач, прошедший за границей спецкурс по репродуктологии. Он не боится браться за самые серьезные, опасные и редкие клинические случаи. Но из-за своего пристрастия к рискованным решениям часто конфликтует с начальством.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский доктор»