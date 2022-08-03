За час до рассвета. Серия 2
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За час до рассвета
1-й сезон
2-я серия
2021, За час до рассвета. Серия 2
Драма, Криминал18+

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За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Действие происходит в 1946 году. Вернувшись с фронта лейтенант Денис Журавлeв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, за тяжелый характер прозванный Сатана. Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается куда сложнее, чем ему представлялось.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За час до рассвета»