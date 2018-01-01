Wink
Сериалы
За час до рассвета
1-й сезон

За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, За час до рассвета. Сезон 1 2 серии
Драма, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие происходит в 1946 году. Вернувшись с фронта лейтенант Денис Журавлeв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, за тяжелый характер прозванный Сатана. Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается куда сложнее, чем ему представлялось.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За час до рассвета»